Pedro e lo Scudetto del Napoli che racconto | Mi hanno scritto anche due calciatori

Il racconto di Pedro sul suo contributo allo Scudetto del Napoli: quanti messaggi, anche da parte di due calciatori. La gioia per lo Scudetto vinto nella scorsa stagione non si è ancora sopita per i tifosi del Napoli. Le testimonianze di questo successo sono ben visibili ancora oggi su diverse strade della città per un trionfo che è entrato di diritto nella storia. Tanto affetto per i calciatori azzurri, ma non solo: sono coinvolti nei ringraziamenti dei tifosi, infatti, anche alcuni giocatori che con le loro reti hanno contribuito a frenare la corsa dell’Inter e a favorire il Napoli. Un posto di rilievo fra questo è quello che ha Pedro della Lazio, autore di una doppietta decisiva per la permanenza in vetta azzurra nel 2-2 della sua Lazio a San Siro nella penultima giornata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Pedro e lo Scudetto del Napoli, che racconto: “Mi hanno scritto anche due calciatori”

In questa notizia si parla di: pedro - scudetto

Pedro e il simpatico aneddoto legato ai tifosi del Napoli "C'è gente che ancora mi ringrazia per lo Scudetto" E dopo tutto non potrebbe essere altrimenti #SSCNapoli #Scudetto #Pedro - X Vai su X

Pedro e il simpatico aneddoto legato ai tifosi del Napoli "C'è gente che ancora mi ringrazia per lo Scudetto" E dopo tutto non potrebbe essere altrimenti #SSCNapoli #Scudetto #Pedro Vai su Facebook

Il calcio italiano balla intorno a Pedro; Nello spogliatoio del Napoli parte il coro inaspettato per Pedro: diventa il simbolo della festa; Napoli non dimentica... Pedro: post social e canti per l'attaccante Lazio.

Pedro: "Il derby ha un peso enorme. Spinazzola, Juan Jesus e la gente di Napoli, quanti messaggi per la doppietta contro l'Inter" - È una persona con un carattere speciale, un brav'uomo, oltre che un allenatore con tanta esperienza che ha vinto diversi trofei e fatto bei ... Si legge su msn.com

Lazio, Pedro e la festa del Napoli: "Mi hanno scritto in tantissimi per lo Scudetto" - L'anno scorso è stato tra i calciatori più festeggiati dopo la vittoria dello Scudetto della squadra di Conte. Lo riporta lalaziosiamonoi.it