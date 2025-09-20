Peacemaker 2×06 | l’episodio riporterà finalmente un personaggio al centro della scena!
La seconda stagione di Peacemaker ha dato grande spazio al viaggio emotivo di Christopher Smith, ma un personaggio molto amato è rimasto finora in secondo piano: Adrian Chase, alias Vigilante. Il promo del prossimo episodio promette finalmente un suo ritorno in grande stile. La forza del gruppo e il legame tra Chris e Adrian. Come in molte produzioni di James Gunn, al cuore della serie c’è un tema centrale: la famiglia trovata. Il gruppo degli 11th Street Kids rappresenta il motore emotivo che bilancia l’umorismo grottesco e la violenza sopra le righe. Tra i rapporti più apprezzati c’è quello tra Chris e Adrian. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
