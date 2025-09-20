Pd M5S e AVS sulla Flotilla Intanto il giornalista Tommasi chiede soldi per un ristorante
La Global Sumud Flotilla può essere anche un'occasione di business? Le navi sono in viaggio e, tra chi è a bordo, oltre all'europarlamentare di AVS Benedetta Scuderi e ai volti del Pd Arturo Scotto e Annalisa Corrado, c'è anche il presidente di Ucoii Yassine Lafram insieme a diversi giornalisti. Tra loro, l'inviato di Fanpage Saverio Tommasi che però, non a nome della testata, ha intrapreso un'iniziativa piuttosto sui generis, quello di aprire un punto di ristoro a Gaza. Da presidente di Sheep Italia ha scritto sul proprio profilo Facebook che «nel 2025 siamo entrati nel progetto TOM (Tutti gli Occhi sul Mediterraneo), per non lasciare nessuna persona che ha bisogno d'aiuto, senza aiuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Flotilla, Meloni risponde a Schlein: “Usare i canali umanitari attivi”. La replica Pd: “Evasiva”. Intanto il Papa incontra il presidente Herzog e rilancia sui due popoli e due Stati
Oltre 200 persone in solidarietà con la Flotilla, 4 gli arrestati. Intanto, prosegue l'avanzata di carri armati, caccia e droni a Gaza City. Già 21 le vittime dall'alba di oggi. - X Vai su X
ARIANNA MELONI: “La Flotilla STRUMENTALIZZA e alimenta il CLIMA D'ODIO”. Intanto il GOVERNO DELLA SORELLA INVIA ARMI al regime genocida di Israele. ——— ? Alina di @Ultima.Generazione entrerà in sciopero della fame a oltranza se dovesse Vai su Facebook
