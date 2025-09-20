Pd Bonaccini | ‘unico obiettivo che conta è battere Meloni tra due anni’

Imolaoggi.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Faremo in tempo a discutere. Discuteremo delle cose che vanno e quelle che magari andrebbero corrette o migliorate nel partito, dopo le regionali”. Lo dice Stefano Bonaccini a Fenix. “La rappresentanza dei riformisti, è ben evidente in tutta Italia, dal nord al centro al sud. Dopodiché, dopo le regionali, noi avremo modo lì di discutere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

