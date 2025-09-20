Paura per il cardinale Ruini | è grave Ricoverato per un blocco renale
Paura per il cardinale Camillo Ruini. Nessuna conferma ufficiale ma in Vaticano trapela che l'ex presidente Cei e Vicario di Roma sarebbe stato ricoverato per un blocco renale e si troverebbe in gravi condizioni. Il porporato 94enne aveva subito un infarto nel luglio del 2024 ed era finito in terapia intensiva ma si era prontamente ripreso ed era tornato a far sentire la sua voce nel dibattito ecclesiale sia prima che dopo all'ultimo conclave a cui non ha partecipato in quanto ultraottantenne. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma la notizia del presunto ricovero ha impensierito il sabato sera nei Palazzi Sacri dove Ruini continua ad avere numerosi estimatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
