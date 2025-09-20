Paura per Antonio Vaglica Il vincitore di Italia' s Got aggredito da un 16enne tunisino
Tanta paura per Antonio Vaglica, vincitore di Italia's Got Talent 2022. Il giovane è infatti stato aggredito da un 16enne di origini tunisine che, armato di una pietra, lo ha minacciato e costretto a consegnare cellulare e denaro. Stando a quanto riferito sino ad ora, i fatti si sono verificati nella tarda serata dello scorso 13 settembre. I due si trovavano insieme nella casa di Vaglica, a Roma, quando il 16enne ha brandito una pietra e colpito alla testa il 21enne, per poi intimargli di consegnare lo smartphone e del denaro. Vaglica è riuscito a contattare le forze dell'ordine e a riferire quanto gli era accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: paura - antonio
Antonio Scurati: “Ho paura ad uscire di casa, ricevo lettere minatorie”. Poi l’affondo: “Incredibile che la serie M. non abbia una seconda stagione”
Antonio Blaganò scomparso, ritrovati i suoi occhiali: il figlio teme un rapimento. Il cellulare lasciato, la pista del burrone e la paura di un depistaggio
Paura a Roma, aggredito il cantante cosentino Antonio Vaglica. Il vincitore di ‘Italia's Got Talent’ è stato colpito alla testa
Tutto sulla mafia e altre notizie di cronaca. . "La paura è qualcosa che tutti abbiamo". È la vigliaccheria che non si capisce. Io, come tutti gli uomini, ho paura ma non sono un vigliacco. (Antonio Montinaro). Chi era Antonio Montinaro? Chi era Antonio Montinaro Vai su Facebook
Paura per Antonio Vaglica. Il vincitore di Italia's Got aggredito da un 16enne tunisino; Paura a Roma, aggredito il cantante cosentino Antonio Vaglica. Il vincitore di ‘Italia's Got Talent&rsq; Paura a Roma aggredito il cantante cosentino Antonio Vaglica Il vincitore di ‘Italia' s Got Talent’ è stato colpito alla testa.
Paura per Antonio Vaglica. Il vincitore di Italia's Got aggredito da un 16enne tunisino - Il suo aguzzino voleva costringerlo a consegnare il cellulare e del denaro ... Scrive ilgiornale.it
Aggredito il cosentino Antonio Vaglica: l’ex vincitore di Italia’s Got Talent vittima di estorsione - Il cantante cosentino, originario di Mirto Crosia, ha chiesto l’intervento dei carabinieri che han ... Segnala strettoweb.com