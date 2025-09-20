Paura per Antonio Vaglica Il vincitore di Italia' s Got aggredito da un 16enne tunisino

Tanta paura per Antonio Vaglica, vincitore di Italia's Got Talent 2022. Il giovane è infatti stato aggredito da un 16enne di origini tunisine che, armato di una pietra, lo ha minacciato e costretto a consegnare cellulare e denaro. Stando a quanto riferito sino ad ora, i fatti si sono verificati nella tarda serata dello scorso 13 settembre. I due si trovavano insieme nella casa di Vaglica, a Roma, quando il 16enne ha brandito una pietra e colpito alla testa il 21enne, per poi intimargli di consegnare lo smartphone e del denaro. Vaglica è riuscito a contattare le forze dell'ordine e a riferire quanto gli era accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

