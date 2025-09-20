Paura a 4 di Sera | giornalista sviene in diretta durante l’intervista su Gaza VIDEO

Cos’è successo a 4 di Sera il 19 settembre. Attimi di paura hanno scosso la puntata di venerdì 19 settembre di 4 di Sera, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Durante la diretta, una giornalista impegnata nelle interviste tra il pubblico in studio ha avuto un improvviso mancamento, crollando a terra davanti alle telecamere. L’episodio si è verificato mentre un giovane del pubblico stava parlando di Gaza, usando il termine “genocidio” per descrivere la situazione. Pochi istanti dopo, la giornalista ha iniziato a barcollare, fino a perdere i sensi. Come ha reagito Paolo Del Debbio in diretta?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paura a 4 di Sera: giornalista sviene in diretta durante l’intervista su Gaza (VIDEO)

Cade dalle scale del palazzo dove abita e sbatte il capo. Paura per un anziano signore di 80 anni. L’incidente nella sera di ieri in pieno centro a Sezze

Sabato sera di paura a Leverano: quattro banditi fanno saltare il postamat, ma fuggono a mani vuote

Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Irene Maiorino: “Lila mi ha completamente cambiata. Da quella sera in cui ho denunciato una molestia ho ancora paura, ma voglio essere una voce per chi non viene ascoltata”

Momenti di paura per una giovane automobilista che ieri sera, poco prima delle 20, in via Torbido diretta verso borgo Venezia è stata costretta a gettarsi fuori dal veicolo perché i freni del mezzo, una Fiat Panda, si erano improvvisamente bloccati. Per evitare u

Paura a Cinecittà World: guasto sulle montagne russe, tra le persone bloccate a bordo anche 4 bambini

