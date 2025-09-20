Paura a 4 di Sera | giornalista sviene in diretta durante l’intervista su Gaza VIDEO

Cos’è successo a 4 di Sera il 19 settembre. Attimi di paura hanno scosso la puntata di venerdì 19 settembre di 4 di Sera, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Durante la diretta, una giornalista impegnata nelle interviste tra il pubblico in studio ha avuto un improvviso mancamento, crollando a terra davanti alle telecamere. L’episodio si è verificato mentre un giovane del pubblico stava parlando di Gaza, usando il termine “genocidio” per descrivere la situazione. Pochi istanti dopo, la giornalista ha iniziato a barcollare, fino a perdere i sensi. Come ha reagito Paolo Del Debbio in diretta?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

