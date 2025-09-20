La «London Collection» di Pauline Karpidas è andata in asta da Sotheby's il 17 e 18 settembre, ed è stato un evento. Da mesi la casa d'aste londinese stava facendo un battage estenuante, e a ragione, per l'eccezionalità della qualità e quantità delle opere messe all'incanto, un tesoro rinchiuso nel principesco appartamento della vedova Karpidas, affacciato su Hyde Park, a Londra. Ma al di là dell'importo delle aggiudicazioni, che hanno sfondato il tetto delle stime e superato i 100 milioni di sterline totali per circa 350 lotti, l'asta è stata eccezionale anche perché ha permesso osservare uno scorcio dell'universo di Pauline Karpidas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pauline Karpidas, da oscura segretaria a Signora dell'arte