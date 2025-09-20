Pattinaggio artistico | Petrosian domina il libero e stacca il pass per le Olimpiadi La Cina si prende uno spot nelle coppie
Era una formalità, lo è sempre stata, ma è adesso è ufficiale. Adelia Petrosian ha vinto Skate to Milano 2026, staccando così il pass per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta del primo successo di una pattinatrice russa, in gara sotto bandiera neutrale, in un quadriennio in cui il Paese è stato escluso da tutte le competizioni a causa del conflitto bellico in Ucraina. Davvero tutto facile per la moscovita, la quale ha optato per un layout estremamente conservativo per i suoi standard snocciolando il pacchetto formato da sei salti tripli e quattro doppi tra cui due axel, accontentandosi senza patemi di 140. 🔗 Leggi su Oasport.it
