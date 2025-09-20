Passante incontro a metà ottobre | si tratta sulle opere di adduzione
Bologna, 20 settembre 2025 – Il Passante Possibile entra nel vivo. Dopo l’addio al Passante di mezzo, ministero delle Infrastrutture, istituzioni e Autostrade si rivedranno per trovare la quadra a metà ottobre a Roma. E per ’vedere’ le prime carte del progetto, ridimensionato rispetto al precedente. E nelle ’carte’, di sicuro, vanno considerate le opere di adduzione e quelle green, di mitigazione ambientale, che vanno in tandem con il Passante. Un tema questo che sarà sul tavolo, argomento principe di trattativa. Un punto di caduta, tra governo, Aspi, Regione ed enti locali, per portare a casa più opere di adduzione possibile, è ’spalmarle’ in due tranche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
