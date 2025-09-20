Passante incontro a metà ottobre | si tratta sulle opere di adduzione

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 20 settembre 2025 – Il Passante Possibile entra nel vivo. Dopo l’addio al Passante di mezzo, ministero delle Infrastrutture, istituzioni e Autostrade si rivedranno per trovare la quadra a metà ottobre a Roma. E per ’vedere’ le prime carte del progetto, ridimensionato rispetto al precedente. E nelle ’carte’, di sicuro, vanno considerate le opere di adduzione e quelle green, di mitigazione ambientale, che vanno in tandem con il Passante. Un tema questo che sarà sul tavolo, argomento principe di trattativa. Un punto di caduta, tra governo, Aspi, Regione ed enti locali, per portare a casa più opere di adduzione possibile, è ’spalmarle’ in due tranche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

passante incontro a met224 ottobre si tratta sulle opere di adduzione

© Ilrestodelcarlino.it - Passante, incontro a metà ottobre: si tratta sulle opere di adduzione

In questa notizia si parla di: passante - incontro

passante incontro met224 ottobrePassante, incontro a metà ottobre: si tratta sulle opere di adduzione - Dopo l’addio al Passante di mezzo, ministero delle Infrastrutture, istituzioni e Autostrade si rivedranno per trovare la quadra a metà ottobre a Roma. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Passante Incontro Met224 Ottobre