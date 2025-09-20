Party dj e Silvia Salis Una serata ’Futura’
Coalizione Civica Ferrara lancia Futura!, la sua prima grande festa di tesseramento: un pomeriggio e una serata all’insegna di politica, cultura, scambio e divertimento. L’iniziativa oggi negli spazi di Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara), dalle 17 alle 24. Il cuore dell’appuntamento sarà il dialogo con Emily Clancy, vicesindaca di Bologna, e Silvia Salis (nella foto), sindaca di Genova (alle 18), due protagoniste delle amministrazioni locali che porteranno esperienze e visioni su come le città possano essere laboratorio di democrazia, diritti e partecipazione. Alle 19.30 Futura! ospiterà la presentazione del libro "Tutto il mondo è cosa mia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: party - silvia
Il mondo della politica, dell’imprenditoria, dello sport e della cultura si è ritrovato alla festa per i quarant’anni della sindaca Silvia Salis: un party esclusivo con dress-code evening elegance nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa Vai su Facebook
'Futura!', dibattito con Silvia Salis ed Emily Clancy alla festa di Coalizione Civica; Grandi eventi, Arriva a Genova il 105 Summer Festival; Piazza della Vittoria gremita per il 105 Summer Festival.
Genova, atmosfera da red carpet per la festa dei 40 anni di Silvia Salis | Foto | Video - La prima cittadina di Genova festeggia con un party in grande stile al Palazzo della Borsa: “Per una sera vietato parlare di politica” ... ilsecoloxix.it scrive
Silvia Salis, la festa per i 40 anni con 200 invitati. Ecco chi c'era - La sindaca di Genova ha festeggiato a Palazzo della Borsa con 200 invitati: molti i vip dello spettacolo e della politica ... Lo riporta msn.com