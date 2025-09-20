Parte la stagione venatoria Caccia ecco tutte le regole Controlli con 20 pattuglie

Partirà da domani la stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria, dopo la pre-apertura avvenuta tre settimane fa, lunedì 1 settembre. Le giornate previste per l’attività venatoria sono la domenica e il giovedì, fino alle ore 13 mentre dal mese di ottobre ci saranno a disposizione più giornate, come previsto dal calendario venatorio della Regione Emilia-Romagna. In particolare il cacciatore potrà usufruire di tre giornate settimanali a scelta per la caccia vagante e due ulteriori giornate per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, mentre le giornate di martedì e venerdì restano escluse dall’esercizio venatorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

