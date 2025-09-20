Parte la stagione della caccia 85mila firme contro il decreto Lollobrigida

Domenica 21 settembre il via ufficiale dopo le pre-aperture. Undici interventi parlamentari hanno già cambiato la legge 157 e si attende la riforma che consentirà spari di notte a aree protette ridotte. Il Wwf: “Si possono cacciare i fringuelli, già tre direttive europee contro. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Parte la stagione della caccia, 85mila firme contro il decreto Lollobrigida

Milano-Cortina 2026, via libera del Cio. “Impianti pronti all'85%, saranno Giochi eccezionali”; Wwf, 'caccia sempre più invasiva e dannosa'; Il Giappone vede i fantasmi di Fukushima, allerta per un mega-terremoto dopo il sisma di ieri. Nei supermercati parte la caccia alle scorte - Cosa succede ora.

Parte la stagione venatoria. Caccia, ecco tutte le regole. Controlli con 20 pattuglie - Selvaggina stanziale e migratoria: attività previste domenica e giovedì fino a ottobre. Scrive ilrestodelcarlino.it

Stagione di caccia 2025: apertura anticipata e polemiche sulle nuove norme di gestione faunistica in Italia - La stagione di caccia in Italia riapre con aperture anticipate regionali e nuove modifiche legislative che bilanciano gestione della fauna selvatica, controlli rigorosi e controversie tra ambientalist ... Come scrive gaeta.it