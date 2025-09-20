Parte Destinazione Sport Al via gli stati generali dell’Umbria | Un settore da valorizzare

L’obiettivo è fare squadra e nella consapevolezza che è necessario tornare a investire nel mondo dello sport affinché diventi un driver di crescita della società umbra sotto i diversi aspetti della vita sociale, economica e educativa. Parte da questo "assunto" la prima tappa di " Destinazione Sport ", evento messo in piedi dalla Regione Umbria, attraverso l’assessorato allo Sport e al Turismo, organizzato al Barton Park di Perugia, in collaborazione con Enit, Sport e Salute, Fondazione SportCity, Camera di Commercio dell’Umbria, Coni, CIP e Sviluppumbria. Un percorso partecipativo regionale attualmente unico in Italia, un think tank composto da sei tavoli tematici, con esperti altamente qualificati provenienti da tutto il Paese, che sta dando avvio alla riscrittura partecipata della legge regionale sullo sport del 2009. 🔗 Leggi su Lanazione.it

