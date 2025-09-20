Parte da Forlì il movimento delle donne per le Pari opportunità nella ristorazione
Forlì ospiterà lunedì 29 settembre la prima giornata nazionale Redori, la Rete donne della ristorazione italiana. L'appuntamento, che si terrà alle 15 nel salone comunale, viene illustrato dagli organizzatori, “segna l’avvio di un percorso culturale, sociale e professionale dedicato alle donne. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: parte - forl
È stato un onore essere parte del Giro del Muraglione 2025! Come ViviForlì, crediamo nel potere degli eventi che uniscono sport, territorio e comunità. Vedere Forlì animarsi di passione e sorrisi è la conferma che insieme possiamo fare grandi cose. Grazie Vai su Facebook
Guadalupe Nettel, dalla parte delle donne messicane - Lettrice vorace fin dall’adolescenza, cominciò a scrivere interessandosi alla poesia – di cui sono permeate anche le sue opere in prosa e teatrali –, ma poiché il marito non approvava quell’attività ... Riporta repubblica.it
Dalla parte delle donne. Task force antiviolenza - Busto Arsizio, approvato dalla Giunta il protocollo d’intesa della Rete Territoriale. Scrive ilgiorno.it