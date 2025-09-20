Parola a Lorenzo Lo Preiato | ha corso in tutto il mondo Tornerò a New York da volontario e da ’ambassador’ Baldini la mia ispirazione ho gareggiato per abbracciare la vita Sei maratone una per bypass

Una storia speciale. È quella di Lorenzo Lo Preiato, 64 anni, professione wealth advisor con la passione per la maratona. Chissà quanti maratoneti, per passione, avete incontrato. Lorenzo, però, ha qualcosa di più. Corre, o meglio, ha corso, con sei by pass. Adesso non corre più, non perché il cuore faccia le bizze, ma perché il ginocchio sinistro ha le cartilagini ormai consumate. Dovesse correre ancora il rischio sarebbe quello di finire sotto i ferri per una protesi. Lorenzo, però, non è tipo da lasciarsi fermare dagli intoppi. E allora cammina spedito – anche un’ottantina di chilometri alla settimana – e ha trovato il modo di essere comunque utile al mondo della maratona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

