Parla come mangi | il cibo alimenta i proverbi

Fin dai tempi di Cicerone, è uso comune celebrare pasti e pietanze con un motto. Tradizione proseguita nella Firenze dei Medici, sostenuta dal filosofo Immanuel Kant e giunta fino ai giorni nostri. Oggi, però, non se ne inventano più: «Mancano tempo e silenzio». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Parla come mangi: il cibo alimenta i proverbi

Si parla tanto di vecchiaia e longevità e di mangiare “healty”. Cosa possiamo fare per mantenerci giovani e sani più a lungo? La dottoressa Flachi ci parla di tutte quelle azioni che possiamo svolgere per “invecchiare bene”. #ÈSempreMezzogiorno - facebook.com Vai su Facebook

Plastificanti nel cibo: sono in più di 8 alimenti su 10, la contaminazione chimica di cui (quasi) nessuno parla - Siamo costantemente esposti a una miriade di sostanze chimiche, molte delle quali invisibili e silenziose, che possono entrare nel nostro organismo anche attraverso il cibo. Lo riporta greenme.it