Far conoscere e mettere a disposizioni della cittadinanza lo sport forlivese, a 360 gradi: questo l’obiettivo della nona edizione della giornata speciale ‘Viviamo lo sport’, prevista per domenica 28 settembre presso il parco di via Dragoni e promossa dall’associazione ‘Forlì Sport e Benessere’ composta dalle cinque principali associazioni sportive del territorio (Uisp, Aics, Csi, Libertas ed Endas, nella foto con l’assessore Kevin Bravi). "Siamo giunti ormai alla nona edizione, in cui abbiamo cambiato più volte location, partner e attività, ma l’obiettivo – spiega Paolo Proscia, presidente della ‘Forlì Sport e Benessere’ – è sempre quello di far conoscere tutte le attività sportive del territorio forlivese e di permettere alla cittadinanza di provarle in maniera totalmente gratuita per passare una giornata insieme". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco di via Dragoni, discipline da scoprire domenica 28