parcheggio scavo finito ultima fase

Completato scavo del parcheggio interrato di piazzale Marvelli. La cosa è significativa perché coincide con l'avanzamento dei lavori della cosiddetta terza fase, e apre alla prossima che da gennaio vedrà la realizzazione degli impianti quali l'antincendio, la ventilazione, l'automazione, la videosorveglianza e altro ancora. Allo stesso modo sarà possibile sistemare l'area sovrastante, destinata alla sosta di circa 200 motocicli. Andiamo con ordine e spieghiamo perché è importante la fine dei lavori di scavo. Il cantiere è proceduto con metodologie di intervento che hanno permesso di costituire le strutture portanti andando poi a completare lo scavo dell'area che verrà occupata dal parcheggio.

