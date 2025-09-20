Paralizzato da quando avevo 11 mesi muovo la sedia a rotelle con il mento Fine vita? Una libera scelta ma io voglio che lo Stato mi aiuti a vivere bene a casa mia

«Se non ce la fai da solo, vai in una Rsa. Sarebbe questa la risposta delle Istituzioni». Il peggior incubo, per Alessandro Crescenzi, 68enne di Frosinone residente a Roma, costretto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Paralizzato da quando avevo 11 mesi, muovo la sedia a rotelle con il mento. Fine vita? Una libera scelta, ma io voglio che lo Stato mi aiuti a vivere bene a casa mia»

In questa notizia si parla di: paralizzato - avevo

Il guasto tecnico (definito «grave») aveva paralizzato tutta la zona. L’8 settembre Telecom ha restituito normalità a cittadini e imprese Vai su Facebook

Spagna, l’Italia è la più grande minaccia per l’Eurozona?; Daniele Furlan, paralizzato a 38 anni dopo un incidente: «Sono nato due volte e non mi fermo mai»; Giulio Fedel investito dal bus e paralizzato, Trentino trasporti nega i danni. «Mi hanno rovinato la vita e ora mi ignorano».

Prosciolta la mamma di Voghera accusata di aver ucciso il figlio di 11 mesi: «Non era lucida» - Elisa Roveda, la mamma di voghera accusata di avere ucciso il figlio Luca di 11 mesi, è stata prosciolta dal Gup Pietro Balduzzi per incapacità di intendere e volere. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Accusata della morte del figlio di 11 mesi in casa a Voghera, Elisa Roveda prosciolta dal giudice - La madre, Elisa Roveda, era stata arrestata per omicidio, ma per il gup non deve essere rinviata a giudizio. Da fanpage.it