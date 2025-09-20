Pappagalli verdi specie aliena l’invasione dei parrocchetti non si arresta
Roma, 20 settembre 2025 - I parrocchetti verdi dal collare, specie aliena invasiva (Psittakula krameri) hanno ormai invaso l'Italia, le città e le campagne. E sono tra gli animali esotici che compriamo per la loro bellezza e che poi liberiamo, ad esempio perché ce ne stanchiamo o non siamo più in grado di prendercene cura. Capita anche con i pitoni e con le tartarughe alligatore. Parrocchetti verdi specie aliena invasiva. Questi pappagallini hanno colonizzato i parchi cittadini ma anche le campagne. Si muovono in gruppo, "sono molto agguerriti e quando trovano il cibo scacciano le specie autoctone", spiega Nadia Caselli, responsabile del Centro recupero fauna selvatica Otus di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
