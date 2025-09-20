Papa | non c' è Stato senza giustizia
13.12 "Senza la giustizia non si può amministrare lo Stato; è impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia". Lo ha ricordato Papa Leone XIV nel discorso rivolto agli operatori di Giustizia radunati a piazza San Pietro per il loro Giubileo. "Lo Stato, in cui non si ha la giustizia, non è uno Stato",ha scandito Prevost. "Nel mondo sono tanti i "Paesi e popoli che hanno 'fame e sete di giustizia', perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: papa - stato
Cavallari catturato, il papà di Emma Fabini: “Tragedia in disco ed evasione: colpa di uno Stato inefficiente”
Dj Godzi morto ad Ibiza, la polizia: «È stato un malore», il papà: «È stato ucciso»
Papa a sorpresa a Castel Gandolfo, la trasferta di Leone “per esaminare lo stato dei lavori”
Papa Leone XIV ha dimesso dallo stato clericale il diacono Alessandro Frateschi, condannato a 12 anni per abusi su minori. Vai su Facebook
Sammy Basso: le ultime parole del giovane ricercatore lette ieri durante i suoi funerali a Tezze sul Brenta; Schuurhuis, il ciclista del Papa: 110 km e 14 di fuga, così ho fatto la storia; La scena è vuota.
Papa Leone XIV revoca lo stato clericale al diacono permanente accusato di abusi sessuali - I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2018 e gennaio 2023 ... Si legge su rainews.it
Abusi nel clero, il Papa dimette dallo stato clericale un diacono permanente della Diocesi di Latina - Decreto inappellabile firmato dal Santo Padre, dopo che il Dicastero per la Dottrina della Fede aveva deferito al Pontefice la decisione. Come scrive msn.com