paolo strippolisergio rossetti michele riondino ex judoka arriva in un immaginario paesino chiuso tra le montagne preceduto dalla sua fama

L a valle dei sorrisi Genere: Drammatico??? Regia: Paolo Strippoli Cast: Con Michele Riondino, Paolo Pierobon, Romana Maggiora Vergano 5 domande a. Romana Maggiora Vergano X Sergio Rossetti (Riondino), ex judoka, arriva in un immaginario paesino chiuso tra le montagne preceduto dalla sua fama. Porta con sé un dolore, e si ritrova circondato da gente fastidiosamente felicissima. Scoprirà che quei sorrisi sono il risultato di un rituale cui lui stesso accetterà di sottoporsi, grazie all’intercessione della dolce barista del paese (Maggiora Vergano). Il regista ritrova, dopo Piove (2022), la chiave dell’horror psicologico per esplorare il cuore (nero) di una comunità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
