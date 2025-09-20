Paolo Sorge chi è il padre di Soleil | È come un migliore amico

Soleil è nata a Los Angeles nel 1999 ma si è successivamente trasferita in Abruzzo (precisamente a Sulmona proprio dal padre ) dove ha frequentato il Liceo Scientifico. I suoi genitori sono separati e la mamma dopo essersi lasciata con il padre di Soleil ha sempre vissuto in America. La separazione dei genitori non ha intaccato in alcun modo la stima di Soleil Sorge per la compianta mamma, Wendy Kay e il padre Paolo Sorge. “È come un migliore amico”, raccontava l’ex volto del GF Vip sottolineando come il loro rapporto l’abbia colta quasi di sorpresa per via di due caratteri che sembravano incompatibili ma che nel tempo si sono rivelati essere il vero e proprio segreto di un legame quanto mai viscerale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

