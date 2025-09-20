Paolo Mendico l' ultima chat prima di suicidarsi a 14 anni

Vanityfair.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi messaggi nel gruppo della classe, il ragazzo chiedeva un posto in prima fila. Alla madre aveva detto: «Ricomincia la scuola, è finita la libertà, non ci voglio più andare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

paolo mendico l ultima chat prima di suicidarsi a 14 anni

© Vanityfair.it - Paolo Mendico, l'ultima chat prima di suicidarsi a 14 anni

In questa notizia si parla di: paolo - mendico

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»

Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole

Paolo Mendico suicida a 14 anni, ecco la chat con la classe prima di togliersi la vita: «Voglio stare in prima fila»; Studente 14enne suicida, l'ultimo messaggio nella chat di classe: Lasciatemi un posto in prima fila; Paolo Mendico, la dirigente della scuola sott’accusa: “Mi chiamano assassina ma non mi dimetto”.

paolo mendico ultima chatPaolo Mendico, l'ultima chat prima di suicidarsi a 14 anni - Alla madre aveva detto: «Ricomincia la scuola, è finita la libertà, non ci voglio più andare» ... Secondo vanityfair.it

paolo mendico ultima chatPaolo, l'ultimo messaggio nella chat di classe prima di suicidarsi: "Lasciatemi un posto in prima fila" - La madre racconta al Corriere che il 14enne temeva il ritorno a scuola. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Mendico Ultima Chat