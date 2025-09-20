Paolo Mendico l' ultima chat prima di suicidarsi a 14 anni
Negli ultimi messaggi nel gruppo della classe, il ragazzo chiedeva un posto in prima fila. Alla madre aveva detto: «Ricomincia la scuola, è finita la libertà, non ci voglio più andare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: paolo - mendico
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”
Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»
Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole
Amici cari, sono tanti gli articoli su Paolo Mendico, sulla sua morte assurda a soli 15 anni... l'età di mia figlia? L'argomento è davvero delicato e ampio e mi riservo di affrontarlo in un post dedicato, attraverso un video e con la speranza di poter essere d'aiuto, Vai su Facebook
Il dolore della mamma di Paolo Mendico, suicida per i bulli: il post sui social con il video dell’ultimo compleanno. Gli insulti al papà in chat - X Vai su X
Paolo Mendico suicida a 14 anni, ecco la chat con la classe prima di togliersi la vita: «Voglio stare in prima fila»; Studente 14enne suicida, l'ultimo messaggio nella chat di classe: Lasciatemi un posto in prima fila; Paolo Mendico, la dirigente della scuola sott’accusa: “Mi chiamano assassina ma non mi dimetto”.
Paolo Mendico, l'ultima chat prima di suicidarsi a 14 anni - Alla madre aveva detto: «Ricomincia la scuola, è finita la libertà, non ci voglio più andare» ... Secondo vanityfair.it
Paolo, l'ultimo messaggio nella chat di classe prima di suicidarsi: "Lasciatemi un posto in prima fila" - La madre racconta al Corriere che il 14enne temeva il ritorno a scuola. Da huffingtonpost.it