Paolo Mendico la dirigente della scuola sott’accusa | Mi chiamano assassina ma non mi dimetto

Gina Antonetti guida l’istituto dove i bulli avrebbero perseguitato il ragazzo suicida a 14 anni: “Sono diventata responsabile di cose che non ho visto”. Le chat con i compagni all’esame del Ris. Il procuratore Fucci: “Guardiamo anche dentro il contesto familiare”. Archiviata la. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Paolo Mendico, la dirigente della scuola sott’accusa: “Mi chiamano assassina ma non mi dimetto”

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»

Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole

Paolo Mendico, gli ex alunni della scuola: «Anche noi vittime dei bulli, nessuno ci proteggeva» - Era da solo, sì, ma non è stato il solo a subire atti di bullismo nelle scuole che negli anni ha frequentato, non sarebbe stato l’unico inascoltato ... Scrive ilmattino.it

Dirigente Scuola Pacinotti Risponde Al Caso Del Suicidio del 14enne Mendico a Fondi - bullismo adottate e smentisce collegamenti diretti tra la scuola e il suicidio di Paolo Mendico, sottolineando il supporto psicologico off ... Segnala gaeta.it