Paolo Mendico il messaggio in chat prima del buio | Lasciatemi un posto in prima fila poi la frase della dirigente | Non parlate con i carabinieri
«Vorrei stare in prima fila, lasciatemi libero uno di quei banchi». Era questa la richiesta di Paolo Mendico nella chat di classe, che il Corriere della Sera ha potuto visionare,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”
Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»
Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole
Amici cari, sono tanti gli articoli su Paolo Mendico, sulla sua morte assurda a soli 15 anni... l'età di mia figlia? L'argomento è davvero delicato e ampio e mi riservo di affrontarlo in un post dedicato, attraverso un video e con la speranza di poter essere d'aiuto,
Il dolore della mamma di Paolo Mendico, suicida per i bulli: il post sui social con il video dell'ultimo compleanno. Gli insulti al papà in chat
Paolo Mendico, l'ultima chat prima di suicidarsi a 14 anni - Alla madre aveva detto: «Ricomincia la scuola, è finita la libertà, non ci voglio più andare» ... Come scrive vanityfair.it
Paolo, l'ultimo messaggio nella chat di classe prima di suicidarsi: "Lasciatemi un posto in prima fila" - La madre racconta al Corriere che il 14enne temeva il ritorno a scuola. Scrive huffingtonpost.it