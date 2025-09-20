Paolini pareggia i conti Italia-Ucraina si decide nel doppio

La corsa azzurra nella Billie Jean King Cup 2025 rimane accesa: la rimonta di Jasmine Paolini ha ristabilito la parità con l’Ucraina, portando il confronto sull’1-1 e rimandando ogni verdetto al doppio conclusivo, dove l’Italia affiderà la propria sorte alla stessa Paolini in coppia con Sara Errani. La svolta firmata Paolini La tensione si percepiva . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

