In questi anni ricchi di esperienze lavorative e grandi successi che Paola Cannatello ha conosciuto il compagno Francesco Paolantoni. “Nello Mascia e Ugo Gregoretti, ci coinvolsero entrambi nello spettacolo Il matrimonio di Figaro di Beaumarchais. Cominciammo ad andare in tournée e io mi accorsi che nelle cene del dopo teatro Francesco, nonostante in scena fosse serissimo, teneva banco con la sua ironia e già cominciava a proporre alcune delle figure a cui poi abbiamo dato anima insieme”. Lì è scattata la scintilla che li ha portati a convivere insieme per ben vent’anni. All’amore hanno sempre affiancato una prolifica collaborazione professionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paola Cannatello, chi è la compagna di Francesco Paolantoni: “Per dieci anni ci siamo separati”