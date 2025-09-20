Paola Cannatello chi è la compagna di Francesco Paolantoni | Per dieci anni ci siamo separati
In questi anni ricchi di esperienze lavorative e grandi successi che Paola Cannatello ha conosciuto il compagno Francesco Paolantoni. “Nello Mascia e Ugo Gregoretti, ci coinvolsero entrambi nello spettacolo Il matrimonio di Figaro di Beaumarchais. Cominciammo ad andare in tournée e io mi accorsi che nelle cene del dopo teatro Francesco, nonostante in scena fosse serissimo, teneva banco con la sua ironia e già cominciava a proporre alcune delle figure a cui poi abbiamo dato anima insieme”. Lì è scattata la scintilla che li ha portati a convivere insieme per ben vent’anni. All’amore hanno sempre affiancato una prolifica collaborazione professionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: paola - cannatello
Baci e tenerezze in mare per Paola Cortellesi e il marito Riccardo Milani. Per loro scatta il conto alla rovescia in attesa del Festival del Cinema di Roma in cui Paola sarà presidente di giuria. Tutte le immagini le trovate in esclusiva sul numero di "Diva e donna" Vai su Facebook
Francesco Paolantoni è vivo Il video dai camerini Rai dopo il ricovero in ospedale.
Francesco Paolantoni, da quarant’anni insieme a Paola Cannatello/ “Il segreto? Viviamo in città diverse” - Da quarant'anni al fianco della compagna Paola: solo pochi giorni fa un brutto incidente ... Da ilsussidiario.net
Chi è Paola Cannatello, la compagna di Francesco Paolantoni/ “Dopo diverse crisi, siamo ancora qui” - I due si conoscono da quarant'anni: nonostante momenti di rottura, sono ancora insieme Dura da quasi quarant’anni la storia d’amore tra ... ilsussidiario.net scrive