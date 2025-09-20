Paola Cannatello chi è la compagna di Francesco Paolantoni | Per dieci anni ci siamo separati

Metropolitanmagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi anni ricchi di esperienze lavorative e grandi successi che Paola Cannatello ha conosciuto il compagno Francesco Paolantoni. “Nello Mascia e Ugo Gregoretti, ci coinvolsero entrambi nello spettacolo  Il matrimonio di Figaro   di Beaumarchais. Cominciammo ad andare in tournée e io mi accorsi che nelle cene del dopo teatro Francesco, nonostante in scena fosse serissimo,  teneva banco con la sua ironia  e già cominciava a proporre alcune delle figure a cui poi abbiamo dato anima insieme”. Lì è scattata la scintilla che li ha portati a convivere insieme per ben vent’anni. All’amore hanno sempre affiancato una prolifica collaborazione professionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

paola cannatello chi 232 la compagna di francesco paolantoni per dieci anni ci siamo separati

© Metropolitanmagazine.it - Paola Cannatello, chi è la compagna di Francesco Paolantoni: “Per dieci anni ci siamo separati”

In questa notizia si parla di: paola - cannatello

Francesco Paolantoni è vivo Il video dai camerini Rai dopo il ricovero in ospedale.

Francesco Paolantoni, da quarant’anni insieme a Paola Cannatello/ “Il segreto? Viviamo in città diverse” - Da quarant'anni al fianco della compagna Paola: solo pochi giorni fa un brutto incidente ... Da ilsussidiario.net

Chi &#232; Paola Cannatello, la compagna di Francesco Paolantoni/ “Dopo diverse crisi, siamo ancora qui” - I due si conoscono da quarant'anni: nonostante momenti di rottura, sono ancora insieme Dura da quasi quarant’anni la storia d’amore tra ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Paola Cannatello 232 Compagna