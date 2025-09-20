Pandorogate pensionata irpina chiede i danni a Chiara Ferragni

Tempo di lettura: 2 minuti Nel panorama italiano è scoppiato dal 2022 un caso noto come Pandorogate, i nerente alla promozione di prodotti (tra cui panettoni o pandori) sotto il marchio di Chiara Ferragni, che sarebbero stati pubblicizzati con la promessa che parte dei ricavi sarebbero devoluti in beneficenza. Tuttavia, secondo le autorità e alcuni denunciante, questa promessa non sarebbe stata rispettata nella misura dichiarata, configurando così possibili reati di pubblicità ingannevole, pratica commerciale scorretta, e in alcuni casi anche truffa aggravata.  L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nonché varie procure in Italia, hanno avviato indagini, sanzioni, e richieste di risarcimento nei confronti delle società coinvolte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

