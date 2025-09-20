Pandoro Pink Christmas una pensionata contro Ferragni e Balocco
Una pensionata di 76 anni di Atripalda, indicata con le iniziali L.A., si è costituita parte civile nel processo che vede imputati Chiara Ferragni e l’azienda Balocco. La vicenda ruota attorno al Pandoro Pink Christmas, limited edition Chiara Ferragni, prodotto lanciato nel periodo natalizio del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Caso Ferragni - Pandoro, la Corte d'Appello conferma la condanna a Balocco per «Pubblicità ingannevole» - Il "Pandorogate", lo scandalo legato al pandoro "Pink Christmas" firmato da Chiara Ferragni, ha segnato un nuovo capitolo con la sentenza della Corte d'Appello di Torino. corriereadriatico.it scrive
Balocco, la sentenza: «Pratica scorretta nel commercio del pandoro Ferragni». Porte spalancate ai risarcimenti per i consumatori - Per il caso del pandoro "Pink Christmas" griffato Chiara Ferragni arriva la nuova sentenza la Corte d’Appello di Torino, che ha confermato come la società Balocco abbia attuato una «pratica ... Da ilmessaggero.it