pamela anderson riporta barbed wire sotto i riflettori

annuncio del nuovo progetto televisivo dedicato a barb wire. Una delle attrici più conosciute degli anni '90, Pamela Anderson, sta intraprendendo un nuovo percorso nel mondo della televisione, dando vita a una serie TV ispirata a un personaggio poco noto dei fumetti. La produzione si concentrerà su Barb Wire, un'eroina emergente dall'universo di Dark Horse Comics, appartenente alla linea "Comics' Greatest World" degli anni '90. dettagli sulla produzione e collaborazione. Secondo fonti vicine alla produzione, riportate da Deadline, il progetto rappresenta il primo lavoro di And-Her-Sons Productions, la nuova società fondata da Pamela Anderson e dai suoi due figli.

