Antonella Palmisano, già argento nella 35 km, si è ritira poco prima del 12° km durante la 20 km di marcia a Tokyo, mentre viaggiava intorno al decimo posto: ecco cosa è successo (video Fidal). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

palmisano si ritira dalla 20 km di marcia ho peccato di determinazione

palmisano ritira 20 kmMondiali di atletica, i risultati della notte: Palmisano si ritira nella 20 km di marcia - Nella notte non è riuscita la "doppietta" ad Antonella Palmisano: dopo l'argento nella 35 km di marcia, l'azzurra si ritira nella gara dei 20 km: "Le gambe hanno smesso di rispondere". Riporta sport.sky.it

