Le parole di Tancredi Palmeri, noto giornalista, sull’inizio di stagione in Champions delle italiane tra cui l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Tancredi Palmeri, nel suo editoriale su SportItalia, ha analizzato l’inizio della Champions League delle Italiane come l’ Inter. NAPOLI DI CONTE COME LA JUVE DI ALLEGRI – Guardando Manchester City-Napoli ho rivisto una cosa a cui ero presente 11 anni fa quasi esatti, e che è una ottima notizia per i napoletani. Guardando il Napoli di Conte ho rivisto la Juventus di Allegri in una occasione osservata dal vivo. LE SIMILITUDINI – Era la seconda giornata di Champions 2014-15, prima trasferta europea di Allegri con la Juventus, al Calderon in casa dell’Atletico sorprendentemente campione di Spagna e finalista di Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palmeri sicuro: «Il Napoli non è pronto per la Champions, a Manchester ho capito una cosa»