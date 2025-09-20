PALINSESTI 28 SETTEMBRE-4 OTTOBRE 2025 | LA GUIDA TV COMPLETA RAI MEDIASET LA7 TV8 E NOVE
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 Rai1 D: Balene: Amiche per Sempre (24) 1ªTv L: Blanca 3 (16) new M: Il Commissario Montalbano (515) R M: G: La Ricetta della Felicità (24) 1ªTv V: Tale e Quale Show (28) S: Ballando con le Stelle (212) Canale 5 D: La Notte nel Cuore 1ªTv L: Grande Fratello new M: Io Canto Family M: Buongiorno, Mamma! 3 (34) 1ªTv G: Grande Fratello V: Tradimento 1ªTv S: Tu Sì Que Vales (211) Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Dal 2809, ore 14:00 – Amici Dal 2909, ore 16:10-16:35 – Amici Daytime Rai2 D: BellaMa’ di Sera (35) L: Boss in Incognito (34) M: Freeze (36) M: Occhi di Gatto (34) 1ªTv G: Ore 14 Sera V: S: Omicidi a Mystery Island (22) 1ªTv Italia 1 D: Le Iene L: I Mercenari 2 M: The Protegé M: G: V: S: L’Era Glaciale 2 Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Rai3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: M: Chi l’ha Visto? G: V: S: Sapiens: Un Solo Pianeta Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: È Sempre Cartabianca M: RealPolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione La7 D: L’Amore Infedele: Unfaithful L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Lezioni di Mafie G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7D D: Julie & Julia L: Una Giusta Causa M: M: G: V: S: Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Tv8 D: I Delitti del Barlume 13 R L: M: X Factor M: G: V: Pechino Express 12 (610) 1ªTv free S: 4 Ristoranti R Nove D: L: Little Big Italy 1ªTv M: M: Comedy Match R G: V: S: Accordi & Disaccordi Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Legenda 1°Tv = prima visione 1°Tv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 21 AL 27 SETTEMBRE 2025 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: palinsesti - settembre
