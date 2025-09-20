PALINSESTI 28 SETTEMBRE-4 OTTOBRE 2025 | LA GUIDA TV COMPLETA RAI MEDIASET LA7 TV8 E NOVE

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 Rai1 D: Balene: Amiche per Sempre (24) 1ªTv L: Blanca 3 (16) new M: Il Commissario Montalbano (515) R M: G: La Ricetta della Felicità (24) 1ªTv V: Tale e Quale Show (28) S: Ballando con le Stelle (212) Canale 5 D: La Notte nel Cuore 1ªTv L: Grande Fratello new M: Io Canto Family M: Buongiorno, Mamma! 3 (34) 1ªTv G: Grande Fratello V: Tradimento 1ªTv S: Tu Sì Que Vales (211) Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Dal 2809, ore 14:00 – Amici Dal 2909, ore 16:10-16:35 – Amici Daytime Dal 3009, ore 18:35 – Grande Fratello Daytime Rai2 D: BellaMa’ di Sera (35) L: Boss in Incognito (34) M: Freeze (36) M: Occhi di Gatto (34) 1ªTv G: Ore 14 Sera V: S: Omicidi a Mystery Island (22) 1ªTv Italia 1 D: Le Iene L: I Mercenari 2 M: The Protegé M: G: V: S: L’Era Glaciale 2 Altre segnalazioni Dal 2909, ore 11:10 – I Fatti Vostri Dal 20909, La Porta Rossa Altre segnalazioni Dal 3009, ore 13:00 e 18:00 – Grande Fratello Daytime Dal 2809, ore 14:30 – Dr. 🔗 Leggi su Bubinoblog

