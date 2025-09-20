Palestra Juve foltissima concorrenza dalla Serie A! Due club lanciano la sfida a distanza dei bianconeri | il punto sull’esterno

Palestra Juve, non solo i bianconeri sul giocatore in forza al Cagliari: anche Milan e Roma seguono l’esterno, ma l’Atalanta non vuole cederlo. Il  calciomercato Juve  non si concentra solo sull’immediato, ma lavora costantemente per assicurarsi i migliori talenti per il futuro. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza bianconera, secondo quanto riportato da  Goal.com, è quello di  Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta  ma attualmente in prestito al  Cagliari. Il suo eccellente avvio di stagione in  Sardegna  ha acceso i riflettori delle big, ma la strada per arrivare a lui si preannuncia decisamente in salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

