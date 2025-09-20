Palestra Juve, non solo i bianconeri sul giocatore in forza al Cagliari: anche Milan e Roma seguono l’esterno, ma l’Atalanta non vuole cederlo. Il calciomercato Juve non si concentra solo sull’immediato, ma lavora costantemente per assicurarsi i migliori talenti per il futuro. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza bianconera, secondo quanto riportato da Goal.com, è quello di Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta ma attualmente in prestito al Cagliari. Il suo eccellente avvio di stagione in Sardegna ha acceso i riflettori delle big, ma la strada per arrivare a lui si preannuncia decisamente in salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, foltissima concorrenza dalla Serie A! Due club lanciano la sfida a distanza dei bianconeri: il punto sull’esterno