Palestina da Montesacro l' appello a Gualtieri | Stop a rapporti con Israele e istituzione di una giornata di solidarietà

Romatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montesacro la maggioranza, insieme a M5S e Azione, ha approvato una mozione urgente che, in parte, ricalca quanto scritto nell'atto passato in assemblea capitolina il 18 settembre, aggiungendo però elementi importanti rispetto al supporto alla causa palestinese e alla condanna di Israele. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palestina - montesacro

Palestina, da Montesacro l'appello a Gualtieri: Stop a rapporti con Israele e istituzione di una giornata di solidarietà; Il Campidoglio apre le porte a Maoz Inon e Aziz Abu Sarah: gli attivisti impegnati per la pace.

Appello di 35 ex ambasciatori: 'Meloni riconosca la Palestina ora' - "L'iniziativa da assumere con urgenza è l'immediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina". Come scrive ansa.it

Stato di Palestina, come nasce l'appello degli ambasciatori a Meloni - Oltre 50 firmatari in 24 ore e migliaia di cittadini a sottoscrivere l'appello sulla piattaforma Change. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Palestina Montesacro Appello Gualtieri