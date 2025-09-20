Palestina da Montesacro l' appello a Gualtieri | Stop a rapporti con Israele e istituzione di una giornata di solidarietà
A Montesacro la maggioranza, insieme a M5S e Azione, ha approvato una mozione urgente che, in parte, ricalca quanto scritto nell'atto passato in assemblea capitolina il 18 settembre, aggiungendo però elementi importanti rispetto al supporto alla causa palestinese e alla condanna di Israele. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Agtw.it. . Nuovo atto vandalico contro la sede di Forza Italia a Montesacro, nel III Municipio di Roma. Nella notte un uomo con il volto coperto ha imbrattato i muri con la scritta “Fuori i fascisti da Montesacro”. È il secondo episodio in pochi giorni dopo la manomi Vai su Facebook
Palestina, da Montesacro l'appello a Gualtieri: Stop a rapporti con Israele e istituzione di una giornata di solidarietà; Il Campidoglio apre le porte a Maoz Inon e Aziz Abu Sarah: gli attivisti impegnati per la pace.
Appello di 35 ex ambasciatori: 'Meloni riconosca la Palestina ora' - "L'iniziativa da assumere con urgenza è l'immediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina". Come scrive ansa.it
Stato di Palestina, come nasce l'appello degli ambasciatori a Meloni - Oltre 50 firmatari in 24 ore e migliaia di cittadini a sottoscrivere l'appello sulla piattaforma Change. Riporta tg24.sky.it