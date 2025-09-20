Palermo la ricetta di Inzaghi | Vincere deve essere la regola qui posso contare su 20 titolari

Una vittoria di carattere, fortemente voluta e anche piuttosto meritata: il Palermo di Pippo Inzaghi ha sconfitto 2-0 il Bari al Renzo Barbera. Secondo successo consecutivo dopo il blitz di Bolzano e primato momentaneo in classifica, in attesa dei match di oggi e di domani.Una partita che i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo, la ricetta di Inzaghi: Vincere deve essere la regola, qui posso contare su 20 titolari; Gardini “L’obiettivo del Palermo è sognare”, Bigon “Osti e Inzaghi per vincere”; Inzaghi: “Vincere aiuta a vincere: ci voleva una partenza così”.

Palermo-Bari, Inzaghi: “Spero la squadra si abitui a questi risultati” - Al termine della gara, l’allenatore dei rosanero ha commentato la gara in conferenza stampa, ... Secondo livesicilia.it

Pronostico Palermo-Bari: Inzaghi senza freni spinto dal Barbera - Bari è una partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico ... Si legge su ilveggente.it