Palermo due arresti in centro per spaccio | 18enne fermato in piazza Giulio Cesare con cocaina e hashish

Notizie.virgilio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani arrestati dalla Polizia a Palermo: sequestrate dosi di cocaina e hashish durante controlli in centro città. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

palermo due arresti in centro per spaccio 18enne fermato in piazza giulio cesare con cocaina e hashish

© Notizie.virgilio.it - Palermo, due arresti in centro per spaccio: 18enne fermato in piazza Giulio Cesare con cocaina e hashish

In questa notizia si parla di: palermo - arresti

Imprenditore sequestrato e picchiato a Palermo, 4 arresti: "Ti gettiamo in una botola in campagna"

Forzano più posti di blocco e scatta l'inseguimento da Palermo a Monreale: quattro arresti, ricercata un quinta persona

Palermo, schiaffeggiano imprenditore per estorcergli denaro: due arresti, uno è figlio di un boss

Palermo, due arresti per droga: cocaina e hashish sequestrati in centro; Controlli antidroga a Palermo e Partinico, due arresti; Palermo, tentano di bruciare 500 kg di cavi di rame: due arresti.

palermo due arresti centroPalermo, due arresti in centro per spaccio: 18enne fermato in piazza Giulio Cesare con cocaina e hashish - Due giovani arrestati dalla Polizia a Palermo: sequestrate dosi di cocaina e hashish durante controlli in centro città. Secondo virgilio.it

palermo due arresti centroSpaccio di droga in centro a Palermo, due arresti - Il primo, nei pressi di piazza Giulio Cesare dove una pattuglia ha notato due giovani, not ... Da ilfattonisseno.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Due Arresti Centro