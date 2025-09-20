Palermo-Agrigento fuoristrada cade in una scarpata | feriti i due passeggeri a bordo

Incidente sulla Palermo-Agrigento, subito dopo lo svincolo di Misilmeri. Un fuoristrada con due passeggeri a bordo, un uomo e una donna entrambi sulla sessantina, ha perso il controllo ed è caduto in una scarpata della statale. È successo questo pomeriggio intorno alle 14.25.Il personale dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

