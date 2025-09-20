Palazzo dei Giganti il consigliere comunale Pasquale Spataro aderisce a Fratelli d' Italia

Nuovo importante ingresso in Fratelli d’Italia. Ad annunciare l’adesione è il consigliere comunale Pasquale Spataro, uno dei più votati in città, professionista stimato, eletto inizialmente con una lista civica e oggi deciso a intraprendere un percorso politico all’interno del partito guidato da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Terremoto a palazzo civico . Consiglieri scrivono al Prefetto: "Il Comune rischia la paralisi" - "Siamo alla frutta: le notizie che avevamo da un mese sono ufficiali", tuona il consigliere d’opposizione a Casola, Michele Ottolini, che interviene anche per le consigliere Anna Leonardi e Maria ... Segnala lanazione.it

Montascale di un palazzo comunale bloccato, consigliera con disabilità salta evento: “Sciatteria che viola i diritti” - La consigliera regionale Lisa Noja ha dovuto rinunciare a un evento lo scorso 7 aprile perché il montascale del palazzo comunale dove ha sede il Municipio 1 di Milano non ha funzionato come avrebbe ... Si legge su fanpage.it