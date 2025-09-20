palazzo chigi in allarme giorgia meloni manda crosetto dai piloti in estonia

La tensione cresce e l’aria che si respira nei palazzi del potere non è più quella dei giorni ordinari. A Palazzo Chigi la sensazione è chiara: gli sconfinamenti russi nello spazio aereo dell’Alleanza non sono errori, ma provocazioni deliberate, messaggi inviati da Mosca per testare i riflessi militari e politici dell’Occidente. Giorgia Meloni, consapevole della gravità del momento, ha subito avviato un giro di telefonate con i ministri chiave del governo. Con Antonio Tajani alla Farnesina è toccato fissare la linea diplomatica: azioni russe “inaccettabili”. Con Guido Crosetto, responsabile della Difesa, si è deciso invece di dare un segnale concreto, visibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

