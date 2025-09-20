L a raffinatezza, si sa, si nasconde nei dettagli. Sarà per questo, allora, che sta prendendo sempre più piede una prassi a lungo adottata da fashioniste ed esperte modaiole. Una pratica ad alto tasso di glamour destinata a rivoluzionare con classe ogni outfit donna elegante dell’ Autunno 2025. Look street style d’autunno: 5 outfit da copiare dalla NYFW X Il segreto di styling di questa stagione fredda, dunque, riguarda abbinamenti inediti e accostamenti inaspettati sul fronte delle It Bags. Mai come in questi mesi, infatti, le parole d’ordine saranno sorprendere e sperimentare, dando forma a look senza precedenti, pronti ad osare e scardinare ogni regola stilistica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Paillettes di giorno, It Bags in paglia e sfumature a contrasto. Per rendere i look interessanti e originali spazio a accessori imprevedibili e inaspettati