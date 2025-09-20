Pagelle Verona Juve | Conceicao unica luce quanti giocatori sottotono A preoccupare è soprattutto un aspetto VOTI
di Marco Baridon Pagelle Verona Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata di Serie A 202526. Pagelle Verona Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 6.5 – Due parate decisive nel secondo tempo: una su Orban, l’altra su Frese. Qualche uscita a vuoto ma è lui a tenere viva la Juventus in un secondo tempo molto complicato. Kalulu 5 – Primo tempo in cui regge l’urto, contrapposto ad una ripresa da brividi. Quando Orban si allarga dal suo lato fatica a contenerlo: tira un sospiro di sollievo sul gol annullato a Serdar, si era perso clamorosamente la sua marcatura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - verona
Pagelle Italia-Francia 69-54 basket femminile: Zandalasini e Verona indicano la via del podio
Serie C, girone A, Virtus Verona-Cittadella: le pagelle degli uomini di Iori
Udinese-Verona, le pagelle: Giovane 7, che bella scoperta. Iker Bravo leggerino, 5,5
#VirtusVeronaInterU23, le pagelle - #Stante solidissimo, per #Topalovic la solita qualità - X Vai su X
Le pagelle di Verona-Cremonese Vai su Facebook
Verona-Juventus LIVE; Verona-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: Orban risponde a Conceiçao, i bianconeri frenano al Bentegodi; Juventus-Parma, le pagelle: Yildiz decide la partita con gli assist, per Vlahovic gol pesante.
Hellas Verona-Juventus 1-1, le pagelle: Di Gregorio sicuro (6,5), Vlahovic impalpabile (5). Conceiçao guizzante (6,5) - 4 in Champions League con il Borussia Dortmund, la Juventus non va oltre all'1- Da leggo.it
Pagelle Verona Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo - Pagelle Verona Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Verona Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata di Serie A ... Scrive juventusnews24.com