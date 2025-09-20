Pagelle Pineto Juventus Next Gen | Faticanti trascina finalmente Okoro! Se Puczka inizia anche a segnare…VOTI

Pagelle Pineto Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 5ª giornata di campionato 202526. Pagelle Pineto Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 5ª giornata di campionato 202526. Mangiapoco 6 – Intuisce il rigore ma non basta per neutralizzarlo, incolpevole anche sul primo gol del Pineto. Reti avversarie a parte, non viene mai chiamato in causa. Pedro Felipe 6.5 – Si sgancia spesso in avanti nel primo tempo, supportando la manovra offensiva con le sue progressioni. Aggiunge compattezza col passare dei minuti. Scaglia F. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Pineto Juventus Next Gen: Faticanti trascina, finalmente Okoro! Se Puczka inizia anche a segnare…VOTI

pagelle - pineto

Pagelle Pineto Juventus Next Gen: TOP e FLOP al temine della prima frazione di gioco

