Pagelle Mondiali atletica 2025 | Battocletti sempre più in alto giornata nera per le 4×100

PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025. Sabato 20 settembre Nadia Battocletti, 9: ancora una volta si conferma atleta da podio mondiale. Gara lineare, Nadia resta sempre lucida: tiene la posizione giusta e sceglie di giocarsi tutto nel finale. Negli ultimi 600 metri prende l’iniziativa, poi si incolla a Chebet e Kipyegon, accetta la lotta e non perde più di tanto. Il bronzo che conquista è molto più di una medaglia: è la certificazione definitiva della sua dimensione internazionale. Settima medaglia per l’Italia in questo Mondiale, ma una delle più pesanti perchè arrivata in una gara dal livello stellare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Mondiali atletica 2025: Battocletti sempre più in alto, giornata nera per le 4×100

In questa notizia si parla di: pagelle - mondiali

Pagelle Mondiali nuoto 2025: Martinenghi e Ceccon i pilastri, Bottazzo e D’Ambrosio fanno ben sperare

Pagelle Mondiali nuoto 2025: una Quadarella mai vista; sconfitta inattesa per Ceccon

Pagelle Mondiali nuoto 2025: Cerasuolo tocca l’apice, giornata nera per Razzetti, stecca la 4×100 mista mista

LE PAGELLE AI DUCATISTI Pecco Bagnaia - Sulla pista di casa si salvano solo le qualifiche. Due zeri che abbandonano matematicamente i sogni mondiali anche per quest'anno. Annata da dimenticare velocemente, per poter iniziare già a lavorare in previsi Vai su Facebook

Israele-#Italia 4-5, le pagelle azzurre: #Tonali Ringhio's boy, #Kean trascinatore - X Vai su X

Pagelle Mondiali atletica 2025: Dallavalle atterra in una nuova dimensione, Diaz non era lui, Coiro generosa; Pagelle Mondiali atletica 2025: non basta il personale, ma Pernici è il futuro. Battocletti timbra il cartellino; Pagelle Mondiali atletica 2025: Furlani pazzesco fuoriclasse, Tortu e Desalu in ombra, Riva convince.

Pagelle Mondiali atletica 2025: non basta il personale, ma Pernici è il futuro. Battocletti timbra il cartellino - PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025 Giovedì 18 settembre Nadia Battocletti, 8: semifinale dei 5000 gestita con lucidità quasi da veterana. Secondo oasport.it

Pagelle Mondiali atletica 2025: brilla Pernici, Tecuceanu irriconoscibile, Simonelli manca un’occasione - PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025 Martedì 16 settembre Lorenzo Simonelli, 6. Segnala oasport.it