PAGELLE E TABELLINO VERONA-JUVE 1-1 | lampo di Conceicao Locatelli disastroso e Orban decisivo

Nonostante un primo tempo all’insegna dell’intensità fisica del Verona, è stata la Vecchia Signora a passare in vantaggio con una strabiliante giocata di Francisco  Conceicao. Ma è nel finale di tempo che succede di tutto nel nome di Orban: prima il calcio di rigore per un tocco di mano di Joao Mario, trasformato dal nigeriano e poi un mancato rosso per la gomitata inflitta a  Gatti  sempre dall’attaccante del Verona. – Calciomercato.it (LaPresse) Nella ripresa la Juventus non riesce a essere incisiva, nonostante i cambi di Igor Tudor ed è il Verona a essere più pericoloso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

