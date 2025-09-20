Pagato 100 milioni e squalificato per doping | Mudryk ora pensa a un futuro nell’atletica

Mykhailo Mudryk, attaccante ucraino del Chelsea, potrebbe presto lasciare il calcio per tentare una nuova carriera nell’ atletica. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il giocatore 24enne starebbe valutando l’ipotesi di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 come sprinter. L’ex Shakhtar Donetsk si starebbe già allenando con velocisti connazionali seguendo un programma specifico. Prima di poter ambire alla qualificazione, Mudryk dovrà rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla World Athletics e superare le selezioni nazionali previste in Ucraina nel 2027. L’attaccante, classe 2001, era stato ingaggiato dal Chelsea nel gennaio 2023 dopo una lunga trattativa, per una cifra assurda intorno ai 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

