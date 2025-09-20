Pagani Isnardi Confindustria Nautica | Cresce consapevolezza su temi Esg
Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Negli anni scorsi abbiamo percepito il bisogno di dare una maggiore consapevolezza di quelle che sono le esigenze della compliance esg all'interno della filiera della nautica. Se fino a qualche tempo fa i temi Esg non erano in cima alle necessità delle piccole imprese oggi inizia ad esserci questa consapevolezza”. A dirlo Stefano Pagani Isnardi, direttore dell'Ufficio studi di Confindustria Nautica, all'incontro ‘Esg per la nautica', organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca all'interno del Salone Nautico di Genovaper presentare ‘Sustainable Finance Lab' un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione greenmesso a punto dall'ente di certificazione, Rina, Bper Banca col supporto di Confindustria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: pagani - isnardi
Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): Cresce consapevolezza su temi Esg; Nautica, Italia regina con la roccaforte Sud; Confindustria Nautica: riforme normative e innovazione green, binomio vincente per la nautica italiana.
Nautica, Italia primo Paese per export al mondo, 4,3 miliardi. Fatturato 2024 al massimo storico a 8,6mld (+3,2%) - Nella cantieristica nautica l'Italia si è confermata anche nel 2024 il primo Paese esportatore. Lo riporta msn.com
Confindustria nautica, diporto emette 0,006% CO2 nel mondo - "La leadership italiana nella nautica richiede al nostro Paese di tracciare la rotta mondiale su innovazione tecnologica e transizione ecologica, che certamente non può essere soltanto focalizzata ... Come scrive ansa.it