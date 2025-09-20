Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Negli anni scorsi abbiamo percepito il bisogno di dare una maggiore consapevolezza di quelle che sono le esigenze della compliance esg all'interno della filiera della nautica. Se fino a qualche tempo fa i temi Esg non erano in cima alle necessità delle piccole imprese oggi inizia ad esserci questa consapevolezza”. A dirlo Stefano Pagani Isnardi, direttore dell'Ufficio studi di Confindustria Nautica, all'incontro ‘Esg per la nautica', organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca all'interno del Salone Nautico di Genovaper presentare ‘Sustainable Finance Lab' un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione greenmesso a punto dall'ente di certificazione, Rina, Bper Banca col supporto di Confindustria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): "Cresce consapevolezza su temi Esg"